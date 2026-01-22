Almasri | chiuso dibattito su caso Bartolozzi in Ufficio presidenza Camera prossima seduta voto

Nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Camera, si è concluso il dibattito relativo al caso Bartolozzi, inserito nel contesto della vicenda Almasri. La discussione, aperta nei giorni scorsi, si è focalizzata sulle questioni procedurali e politiche, portando alla decisione di calendarizzare per la prossima seduta il voto finale. La vicenda rimane sotto attenzione mentre si avvicina il momento delle determinazioni ufficiali.

Roma, 22 gen (Adnkronos) - E' proseguito anche oggi, nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Camera, la discussione sul caso Bartolozzi nell'ambito della vicenda Almasri. Era stata la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio a votare per sollevare il conflitto di attribuzioni sulla vicenda che ha coinvolto anche il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia. La prossima seduta dell'Ufficio di presidenza, di prossima convocazione, sarà quello in cui si voterà.

