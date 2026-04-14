Caro carburanti interviene la Regione | In arrivo 25 milioni per sostenere autotrasporto agricoltura e pesca

La Regione ha annunciato l’arrivo di 25 milioni di euro destinati a sostenere il settore dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca. Il governo regionale sta preparando un emendamento con questa somma, mirato a far fronte alla crisi economica che sta interessando diversi settori produttivi dell’isola. La misura vuole offrire un sollievo finanziario alle attività più colpite.

Il governo regionale sta predisponendo un emendamento da 25 milioni di euro con l’obiettivo di fronteggiare la grave crisi economica che sta colpendo diversi comparti produttivi dell’isola.La misura nasce per contrastare gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti, aggravati dagli eventi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Caro carburanti, dalla Regione 25 milioni per imprese e trasporti: aiuti anche ad agricoltura e pescaUn intervento da 25 milioni di euro per sostenere le imprese che fanno i conti con l’aumento, sempre più insostenibile, del costo dei carburanti.