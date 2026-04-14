Cani antidroga e Polfer in stazione a Modena identificate oltre 250 persone

Nella stazione ferroviaria di Modena, le forze dell'ordine hanno utilizzato cani antidroga per controlli e identificazioni. Durante le operazioni, sono state identificate oltre 250 persone. L’intervento si inserisce in un’attività di monitoraggio volta a garantire un ambiente più sicuro per pendolari, turisti e lavoratori che transitano nella zona.

La stazione ferroviaria torna sotto la lente d'ingrandimento per garantire la massima sicurezza a pendolari, turisti e lavoratori. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha messo in campo un imponente servizio di controllo straordinario ad alta visibilità, concentrando uomini e divise all'interno.🔗 Leggi su Modenatoday.it Sicurezza, controlli della polizia in stazione: identificate 250 personeLa polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato al contrasto dei fenomeni di degrado urbano e al rafforzamento...