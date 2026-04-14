CANALE 5 FESTEGGIA I CESARONI | LE PAROLE DEL DIRETTORE E IL SUPER PICCO

Da bubinoblog 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda il debutto della nuova stagione di “I Cesaroni – il ritorno”, che ha ottenuto il primo posto in prima serata. Il direttore del canale ha commentato l’evento, sottolineando l’interesse suscitato dal ritorno della serie. Durante la trasmissione, è stato anche annunciato un picco di ascolti superiore alla media precedente, confermando l’attenzione del pubblico nei confronti del programma.

Ieri sera, su  Canale 5, grande esordio per la nuova stagione di “ I Cesaroni – il ritorno ”, leader della prima serata. Inizia così la nota ufficiale Mediaset. 3.486.000  spettatori totali e il  22.64 % di share (che sale al  27.43 % sul target commerciale) per la premiere de “I Cesaroni”. La serie, diretta e interpretata da Claudio Amendola, ha registrato picchi di oltre  6.118.000  spettatori e del  29.5 % di share individui. Grandissimo successo anche tra il pubblico dei giovani, con una share del  40 % sul target dei 15-34enni. “I Cesaroni – il ritorno” è stata inoltre tra i programmi più commentati sui social, posizionandosi al  primo posto  nelle tendenze italiane su X.🔗 Leggi su Bubinoblog

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