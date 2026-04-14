CANALE 5 FESTEGGIA I CESARONI | LE PAROLE DEL DIRETTORE E IL SUPER PICCO

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda il debutto della nuova stagione di “I Cesaroni – il ritorno”, che ha ottenuto il primo posto in prima serata. Il direttore del canale ha commentato l’evento, sottolineando l’interesse suscitato dal ritorno della serie. Durante la trasmissione, è stato anche annunciato un picco di ascolti superiore alla media precedente, confermando l’attenzione del pubblico nei confronti del programma.

Ieri sera, su Canale 5, grande esordio per la nuova stagione di “ I Cesaroni – il ritorno ”, leader della prima serata. Inizia così la nota ufficiale Mediaset. 3.486.000 spettatori totali e il 22.64 % di share (che sale al 27.43 % sul target commerciale) per la premiere de “I Cesaroni”. La serie, diretta e interpretata da Claudio Amendola, ha registrato picchi di oltre 6.118.000 spettatori e del 29.5 % di share individui. Grandissimo successo anche tra il pubblico dei giovani, con una share del 40 % sul target dei 15-34enni. “I Cesaroni – il ritorno” è stata inoltre tra i programmi più commentati sui social, posizionandosi al primo posto nelle tendenze italiane su X.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 FESTEGGIA I CESARONI: LE PAROLE DEL DIRETTORE E IL SUPER PICCO I Cesaroni 7 – Il Ritorno su Canale 5 al via su Canale 5: cast, episodi e trama della serie cultCi siamo: da stasera, lunedì 13 aprile 2026, tornano “I Cesaroni 7 – Il Ritorno“. #DoppioMisto - Zaynab Dosso: “Atletica, amore a prima vista” Link al canale YouTube in bio per l’intervista completa! #Tg1 Alessandra Barone e Marco Franzelli - facebook.com facebook La popolare fiction di Canale 5 torna con nuovi personaggi e nuove storie nel segno della tradizione. Anche se certe assenze pesano x.com