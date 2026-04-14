Camminano sul tetto del Duomo per far volare il drone | paura a Como denunciati due giovanissimi

Nella mattinata di domenica a Como, due giovani sono stati denunciati dopo essere stati trovati sul tetto del Duomo, dove stavano facendo volare un drone. Una turista polacca ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno identificato i ragazzi. La zona è stata isolata e sono state avviate le procedure per le verifiche del caso. La situazione ha generato momenti di preoccupazione tra i presenti.

Momenti di tensione nel cuore di Como nella mattinata di domenica, quando una turista polacca ha contattato la polizia segnalando la presenza di due giovani sul tetto del Duomo. I ragazzi, secondo quanto riferito, stavano camminando lungo il perimetro in modo pericoloso, arrivando fino alla torre.🔗 Leggi su Quicomo.it Milanese 17enne con precedenti cammina sul tetto del Duomo per far volare il droneMomenti di tensione nel cuore di Como nella mattinata di domenica, quando una turista polacca ha contattato la polizia segnalando la presenza di due...