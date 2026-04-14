Calciomercato Juventus caccia al nuovo portiere sempre viva | tre i nomi che stuzzicano la dirigenza La lista aggiornata

La Juventus sta continuando a seguire diversi candidati per rinforzare il ruolo di portiere in vista della prossima stagione. Attualmente, la dirigenza sta valutando tre nomi, mantenendo aperte diverse opzioni per il mercato estivo. La scelta del nuovo portiere rappresenta una priorità per la società, che monitora attentamente le possibilità di mercato e le eventuali trattative in corso. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.