Calciomercato Juventus caccia al nuovo portiere sempre viva | tre i nomi che stuzzicano la dirigenza La lista aggiornata

Da juventusnews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta continuando a seguire diversi candidati per rinforzare il ruolo di portiere in vista della prossima stagione. Attualmente, la dirigenza sta valutando tre nomi, mantenendo aperte diverse opzioni per il mercato estivo. La scelta del nuovo portiere rappresenta una priorità per la società, che monitora attentamente le possibilità di mercato e le eventuali trattative in corso. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus, caccia al nuovo portiere sempre viva: tre i nomi che continuano a studiare la dirigenza bianconera in vista dell’estate. Le ultimissime indiscrezioni di mercato riportate da  Tuttosport  delineano uno scenario  estremamente dinamico  per la porta. Nonostante la  fortissima volontà  di  Michele Di Gregorio  di voler rimanere a tutti i costi, le strategie interne sembrano prendere una piega  totalmente differente: l’intenzione  assolutamente primaria  dei vertici è quella di puntare su un profilo  fortemente esperto, capace di garantire una leadership  davvero indiscussa  e gestire con  massima sicurezza  le altissime pressioni della  Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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