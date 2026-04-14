Calciomercato Juventus caccia al nuovo portiere sempre viva | tre i nomi che stuzzicano la dirigenza La lista aggiornata
La Juventus sta continuando a seguire diversi candidati per rinforzare il ruolo di portiere in vista della prossima stagione. Attualmente, la dirigenza sta valutando tre nomi, mantenendo aperte diverse opzioni per il mercato estivo. La scelta del nuovo portiere rappresenta una priorità per la società, che monitora attentamente le possibilità di mercato e le eventuali trattative in corso. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.
di Luca Fioretti Calciomercato Juventus, caccia al nuovo portiere sempre viva: tre i nomi che continuano a studiare la dirigenza bianconera in vista dell’estate. Le ultimissime indiscrezioni di mercato riportate da Tuttosport delineano uno scenario estremamente dinamico per la porta. Nonostante la fortissima volontà di Michele Di Gregorio di voler rimanere a tutti i costi, le strategie interne sembrano prendere una piega totalmente differente: l’intenzione assolutamente primaria dei vertici è quella di puntare su un profilo fortemente esperto, capace di garantire una leadership davvero indiscussa e gestire con massima sicurezza le altissime pressioni della Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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