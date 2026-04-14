Calcio Dilettanti 2 Festa rimandata per cinque Cosa può succedere domenica

Domenica 19 si terranno le ultime partite del campionato di calcio dilettanti di seconda categoria. Finora, solo la squadra della Cognentese ha concluso il torneo con una vittoria. Sei squadre modenesi erano ancora in corsa per festeggiare, ma cinque di queste hanno rimandato le celebrazioni. Resta da capire quali possano essere le conseguenze di questo finale di stagione.

Solo la Cognentese ha tagliato il traguardo fra le 6 modenesi che potevano festeggiare. Vediamo quello che può accadere domenica 19. PROMOZIONE ’B’. Il vantaggio del Medolla San Felice è sceso da 8 a 6 punti sul Castellarano a 3 gare dalla fine (ma la squadra di Semeraro ne giocherà solo 2 per il riposo): per l’Eccellenza mancano 4 punti, ma può arrivare anche domenica se i biancoverdi battono lo Scandiano e il Castellarano non batte il Camposanto, se i reggiani addirittura perdono al Medolla basta un pari per festeggiare. PRIMA ’D’. Festa solo rinviata per il Polinago, a +8 a 3 gare dalla fine sul Fiorano: la Promozione arriverà domenica vincendo a Spilamberto indipendentemente dal risultato dei rivali, oppure sarà feste anche perdendo se il Fiorano non batte il Nonantola.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti/2. Festa rimandata per cinque . Cosa può succedere domenica FIGC, Gravina convoca per domani una riunione con tutte le componenti del calcio. Cosa può succedereCalciomercato Atalanta, clamoroso Ahanor: il Real Madrid ha posato gli occhi sul difensore! Qual è la situazione e gli scenari per l’estate Gasperini... Calcio. Dilettanti: Mobilieri prepara la festa, Migliarino retrocedePisa 13 aprile 2026 – In Promozione, nel girone A, l’Urbino Taccola già retrocesso torna sconfitto 1 – 0 dalla trasferta di Borgo San Lorenzo contro... EsteNews Sport. . Le parole del presidente della Lega Nazionale Dilettanti in occasione della consegna del Premio Bearzot. #ESTENews#video#calcio#abete#SerieA#italia - facebook.com facebook #Calcio, #Abete: “Chiederò a Lega Dilettanti di correre per la #Figc” “Chiedo le stesse titolarità di Malagò” x.com