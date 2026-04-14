Cadavere trovato davanti alle scuole elementare e d’infanzia

Stamattina a Modena è stato trovato il corpo senza vita di un giovane senza documenti nei pressi del cancello di un istituto scolastico. Il corpo è stato scoperto dal personale scolastico tra la scuola elementare Galilei e la scuola dell'infanzia Lippi, vicino a via Corni. La zona è stata delimitata e sono in corso le indagini per chiarire l’accaduto. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause del decesso.

Modena, 14 aprile 2026 – Il corpo di un giovane senza documenti è stato ritrovato in mattinata a Modena, nei pressi del cancello del plesso scolastico di via Corni, dal personale, tra la scuola elementare Galilei e la scuola dell'Infanzia Lippi. Immediata la richiesta dei soccorsi, ma gli operatori sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Sul posto è arrivata subito la polizia scientifica, la polizia locale, i vigili del fuoco e il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. Le due scuole sono state chiuse per tutta la giornata, in modo da consentire le indagini delle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadavere trovato davanti alle scuole elementare e d’infanzia Moderno viaja al cultivo, cree ser protagonista... ¡es gran villano! Ya no fingirá. È stato trovato un cadavere alle porte di MilanoIl corpo è stato trovato lungo una strada sterrata accanto alla Sp40 a Lacchiarella, hinterland Sud di Milano. Leggi anche: È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano Temi più discussi: Macabro ritrovamento nel casolare: scoperto il cadavere di un uomo morto carbonizzato; Incendio in edificio diroccato, trovato un cadavere; Marco Conte, l'ex giocatore di hockey su pista trovato senza vita in un fossato. L'ipotesi dell'annegamento: indagini in corso; Ciclista trovato morto in un fossato: è Marco Conte, ex giocatore di hockey. Il corpo. Cadavere trovato davanti alle scuole elementare e d’infanziail corpo di un giovane era vicino al cancello dell’istituto di via Corni, tra la scuola elementare Galilei e la scuola dell'Infanzia Lippi, che sono state chiuse in modo da consentire le indagini ... ilrestodelcarlino.it Trovato cadavere nell'incendio di un casolare diroccatoUn cadavere completamente carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco nell'incendio di un casolare diroccato a Fucecchio, in provincia di Firenze. ansa.it +++ Giallo a Catanzaro: trovato un cadavere nel quartiere Germaneto https://gazzettadelsud.it/p=2196114 - facebook.com facebook