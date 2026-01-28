È stato trovato un cadavere alle porte di Milano

Questa mattina, alle porte di Milano, la polizia ha scoperto un corpo senza vita lungo una strada sterrata vicino alla Sp40 a Lacchiarella. L’uomo, ancora da identificare, è stato trovato nel tratto di strada che si trova nel hinterland sud della città. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo.

Il corpo è stato trovato lungo una strada sterrata accanto alla Sp40 a Lacchiarella, hinterland Sud di Milano. Sul posto i carabinieri Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a margine di una strada sterrata vicino alla Sp40 a Lacchiarella (hinterland sud di Milano) nella mattinata di mercoledì 28 gennaio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Tutto è accaduto poco dopo le 9.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre ai carabinieri.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Cadavere

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

IRAN con la giornalista iraniana Hana Namdari

Ultime notizie su Milano Cadavere

Argomenti discussi: Federica Torzullo: trovato un cadavere nella sede dell'azienda del marito; Federica Torzullo, corpo trovato in azienda marito. Arrestato l’uomo; Federica Torzullo è morta: suo il cadavere trovato sotterrato nella ditta del marito ad Anguillara. Carlomagno in carcere a Civitavecchia; Federica Torzullo, trovato un corpo nella sede di lavoro del marito.

TikToker e attivista LGBT trovato senza vita nella foresta: è stato picchiato a morte con un bastoneLa star di TikTok, Ko Tin Zaw Htwe è stato trovato morto in Myanmar in circostanze misteriose dopo una sparizione di due giorni ... fanpage.it

Giallo a Cardedu: un uomo è stato trovato morto nella sua autoUn uomo è stato rinvenuto senza vita all’interno della propria automobile, parcheggiata a Cardedu. Al momento, le cause del decesso non sono ancora state accertate, ma gli investigatori privilegiano l ... vistanet.it

Dove vorresti comprare casa... fuori Milano Ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook

A Milano un 28enne marocchino è stato ucciso da un agente di polizia durante controlli antidroga. Al pm ha raccontato che la vittima gli puntava contro un’arma, una pistola a salve: è indagato per omicidio x.com