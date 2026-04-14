Bullismo e sicurezza interiore | So di essere una dolce piccola principessa Se tu non lo pensi va bene lo stesso Una bambina smonta gli haters sui social

Un video pubblicato su un account social sta attirando l’attenzione degli utenti. In breve clip, una bambina risponde agli haters sui social network, affermando di essere una “dolce piccola principessa” e che, se qualcuno non la pensa così, va bene lo stesso. Il filmato mette in evidenza il modo in cui la bambina affronta il bullismo online con sicurezza e serenità.

Un breve filmato diffuso dall'account p.bypazienti sta catturando l'attenzione degli utenti sui social media. La protagonista è una giovanissima che affronta i commenti sgradevoli ricevuti, spiegando in modo indiretto che qualcuno le ha appena detto di non apprezzarla affatto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Tu vedi lo stesso ‘pippo’ da 26 anni, io da 8”, “Se devo essere sincera non lo vedo più”: l’esilarante gag tra Elettra Lamborghini e Mara Venier a “Domenica In”Settimana scorsa ha dato spettacolo con lo smartphone rimasto incastrato nella tuta, ma anche questa volta Elettra Lamborghini a “Domenica In” non si...

Una giovane lo fa spogliare online poi lo filma e lo ricatta: “Paga o lo pubblico sui social”ANCONA – Spogliarsi mentre si chatta online ha avuto seri rischi per un uomo che si è fatto abbindolare da una giovane di bella presenza conosciuta...

Bullismo Contro - facebook.com facebook

Un annullo filatelico speciale, contro bullismo e cyber-bullismo, verrà realizzato da Poste Italiane il 13 maggio. #IoSeguoTgr x.com