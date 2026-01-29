Imprese | Romano InfoCamere insieme al progetto ' Camera del Futuro' arriva Janas l' IA a sostegno delle imprese
La Camera di Sassari lancia Janas, un’intelligenza artificiale pensata per aiutare le imprese. Con il nuovo sito, le aziende potranno interagire direttamente con l’assistente virtuale e accedere ai servizi online. Fabio Romano di InfoCamere spiega che questa innovazione punta a semplificare le pratiche e offrire più vantaggi alle imprese locali. È il primo passo di un progetto più ampio, che mira a trasformare il modo in cui le aziende si relazionano con la Camera di Commercio.
"Un’innovazione nel segno del digitale e dell’Intelligenza Artificiale che la Camera di Commercio ha voluto fortemente con il nuovo sito della Camera di Sassari, daremo la possibilità alle imprese di interagire con Janas, l’assistente virtuale, e usufruire dei servizi online", come spiegato dal responsabile Sviluppo Camere e Territorio di InfoCamere Fabio Romano, sono diversi i servizi e i vantaggi che il nuovo progetto Camere del Futuro, portato avanti dalla Camera di Commercio e da Infocamere, porta in dote. Dalla possibilità di usufruire del supporto dell'assistente digitale Janas, passando per la possibilità di fissare appuntamenti sia in presenza che da remoto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Janas IA
Imprese: Visconti (CamCom), 'con 'Camera del Futuro' meno burocrazia e maggiore sostegno alle imprese
La Camera di Commercio di Visconti ha presentato un nuovo sito completamente rinnovato, pensato per semplificare la vita alle imprese.
Imprese: Tecnologia e territorio, al via a Sassari il progetto della Camera di Commercio 'Camera del Futuro'
La Camera di Commercio di Sassari ha avviato il progetto 'Camera del Futuro', un'iniziativa che punta a rafforzare il rapporto tra tecnologia e territorio.
Imprese: Romano (InfoCamere), insieme al progetto 'Camera del Futuro' arriva Janas, l'IA a sostegno
Ultime notizie su Janas IA
Argomenti discussi: Imprese, corre Roma: effetto Giubileo e Pnrr. La Capitale e il Lazio con il miglior tasso di crescita d'Italia.
Imprese, Ghezzi (InfoCamere): Registro imprese italiano esempio per Paesi europeiMilano, 11 giu. (Adnkronos) - Il ruolo del registro imprese italiano è fondamentale per il Paese e lo sta diventando sempre più anche in Europa. Grazie alle innovazioni del nostro registro, stiamo ... notizie.tiscali.it
Imprese: Infocamere, crescono società benefit, ma governance ancora in fase transizioneRoma, 20 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Crescono in numero e rilevanza le società benefit italiane, ma la loro governance è ancora in una fase di transizione verso modelli più inclusivi, sostenibili e ... iltempo.it
ARCINAZZO ROMANO - In ricordo di Marco Musichini morto sei anni fa in un incidente - È ancora vivo il ricordo del maresciallo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Courmayeur, protagonista coraggioso di numerose imprese di soccorso in cui ha s - facebook.com facebook
Saverio Romano (@SaverioRomano) / Posts / X x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.