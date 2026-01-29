La Camera di Sassari lancia Janas, un’intelligenza artificiale pensata per aiutare le imprese. Con il nuovo sito, le aziende potranno interagire direttamente con l’assistente virtuale e accedere ai servizi online. Fabio Romano di InfoCamere spiega che questa innovazione punta a semplificare le pratiche e offrire più vantaggi alle imprese locali. È il primo passo di un progetto più ampio, che mira a trasformare il modo in cui le aziende si relazionano con la Camera di Commercio.

"Un’innovazione nel segno del digitale e dell’Intelligenza Artificiale che la Camera di Commercio ha voluto fortemente con il nuovo sito della Camera di Sassari, daremo la possibilità alle imprese di interagire con Janas, l’assistente virtuale, e usufruire dei servizi online", come spiegato dal responsabile Sviluppo Camere e Territorio di InfoCamere Fabio Romano, sono diversi i servizi e i vantaggi che il nuovo progetto Camere del Futuro, portato avanti dalla Camera di Commercio e da Infocamere, porta in dote. Dalla possibilità di usufruire del supporto dell'assistente digitale Janas, passando per la possibilità di fissare appuntamenti sia in presenza che da remoto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Imprese: Romano (InfoCamere), insieme al progetto 'Camera del Futuro' arriva Janas, l'IA a sostegno delle imprese

La Camera di Commercio di Sassari ha presentato un nuovo sito completamente rinnovato, pensato per semplificare la vita alle imprese.

La Camera di Commercio di Sassari ha avviato il progetto 'Camera del Futuro', un'iniziativa che punta a rafforzare il rapporto tra tecnologia e territorio.

