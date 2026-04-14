Le borse europee chiudono la giornata in rialzo, con Milano che segna un incremento dell’1,45%, mentre anche i mercati americani registrano un andamento positivo. Nelle sale operative si nota una generale fiducia, alimentata dalla prospettiva di un riavvicinamento tra Stati Uniti e Iran volto a definire un accordo di pace. La giornata si conclude con segnali di ottimismo che coinvolgono sia i mercati europei che quelli statunitensi.

Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa. Nelle sale operative prevale l'ottimismo su una ripresa del dialogo tra Usa e Iran per definire un accordo di pace. La migliore è Milano (+1,45%), seguita da Madrid (+1,4%), Francoforte (+1,25%), Parigi (+1,2%) e Londra (+0,15%). Sempre più giù le quotazioni del greggio (Wti -5,44% a 93,7 dollari al barile e Brent -3,35% a 96,03 dollari) e del gas naturale (-6,35% a 43,43 euro al MWh). Positivo l'oro (+0,55% a 4.794,4 dollari l'oncia), scende invece a 75,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 9,7 punti al 3,79%, quello tedesco di 6 punti al 3,03% e quello francese di 8,2 punti al 3,66%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +1,45%

Borsa: l'Europa si conferma positiva con Wall Street, Milano +1,1%Si confermano positivi i principali listini di borsa europei dopo l'avvio in rialzo dei listini Usa.