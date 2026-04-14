La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che interessa circa il 2-3% della popolazione italiana. È una condizione visibile, con lesioni cutanee riconoscibili, ma può coinvolgere anche aspetti sistemici, influendo su altre funzioni dell’organismo. Recentemente, alcuni esperti hanno sottolineato l’importanza di intervenire tempestivamente per gestire i sintomi e prevenire eventuali complicazioni.

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - "La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce circa il 2-3% della popolazione italiana. E' una patologia della pelle, ma non riguarda solo la pelle. Ha due caratteristiche fondamentali che la rendono particolare: prima di tutto è visibile, perché colpisce un organo esposto come la cute, il nostro 'biglietto da visita'. Questo ha un forte impatto emotivo e psicologico, incidendo sulla vita sociale, relazionale e lavorativa delle persone. Per questo si parla di una malattia che 'va oltre la pelle'. Il secondo aspetto è il suo carattere sistemico: la psoriasi è sostenuta da un'infiammazione che non si limita alla cute, ma coinvolge anche altri organi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Borghi (Sidemast): "Psoriasi malattia visibile ma sistemica, va trattata subito"

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