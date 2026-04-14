Bonus affitti a Bari più di 1800 ammessi al bando | Per ogni beneficiario importo massimo di 2mila euro

La Giunta comunale di Bari ha approvato una delibera relativa al bando per il bonus affitti 2024, che permette di utilizzare una somma residua di 161 mila euro. Sono stati ammessi oltre 1.800 beneficiari, ciascuno con un importo massimo di 2 mila euro. La pubblicazione della graduatoria definitiva è prevista a breve.