Bonifici attenzione | ecco quali sono quelli che scatenano il Fisco

Il Fisco intensifica i controlli sui bonifici bancari, con verifiche che si sono fatte più frequenti negli ultimi tempi. Tuttavia, una recente sentenza ha chiarito quali tipi di bonifici sono soggetti a maggiore attenzione e quali invece rientrano nei limiti stabiliti dalla legge. Questa decisione ha creato un nuovo quadro di riferimento per le autorità fiscali e per i contribuenti che effettuano trasferimenti di denaro.

I controlli del Fisco sui bonifici bancari restano frequenti, ma la giurisprudenza recente ne ha ridefinito i limiti. Con la sentenza n. 2211 del 3 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che non è possibile applicare una tassazione automatica ai movimenti bancari, imponendo ai giudici di valutare le prove fornite dal contribuente. In particolare, i bonifici tra familiari non possono essere considerati reddito imponibile in modo automatico. Alla base dei controlli resta la cosiddetta presunzione bancaria prevista dal DPR 6001973, secondo cui ogni versamento non giustificato può essere considerato reddito non dichiarato. Tuttavia, tale principio è stato ridimensionato negli anni: non si applica più ai prelievi per lavoratori dipendenti e professionisti, mentre continua a valere per le imprese.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bonifici, attenzione: ecco quali sono quelli che scatenano il Fisco Bonifici ai figli: attenzione alla causale, così eviti controlli e sanzioni del FiscoFare un bonifico al proprio figlio è un gesto comune: un aiuto per l’università, un regalo o un sostegno economico. Bonifici tra parenti nel mirino del Fisco, quali causali inserire per evitare gli accertamentiTra i regali per compleanni, feste, matrimoni fioccano sempre più spesso i bonifici bancari, soldi immediati che genitori, nonni, zii elargiscono sul... Bonifici ai figli nel mirino del Fisco: ecco quale causale inserire per evitare controlli e sanzioni dell’Agenzia delle Entrate. - facebook.com facebook Bonifici bloccati dal 2 al 6 aprile per Pasqua. Come trasferire il denaro, ecco le alternative x.com