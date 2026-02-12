Bonifici tra parenti nel mirino del Fisco quali causali inserire per evitare gli accertamenti
Il Fisco si concentra sui bonifici tra parenti, come quelli che arrivano da genitori, nonni o zii. Con l’aumento dei regali per compleanni, matrimoni e feste, le autorità cercano di capire se ci sono soldi nascosti o evasioni fiscali. Le causali inserite nelle transazioni diventano un dettaglio importante per evitare problemi di controlli o accertamenti.
Tra i regali per compleanni, feste, matrimoni fioccano sempre più spesso i bonifici bancari, soldi immediati che genitori, nonni, zii elargiscono sul conto corrente di un familiare. Quello che può sembrare un gesto naturale tramite uno strumento di pagamento digitale che ha ormai soppiantato la tradizionale busta con i contanti, agli occhi del Fisco potrebbe indicare, al contrario, una potenziale “spia” di redditi non dichiarati, finanziamenti occulti. Ecco quali precauzioni adottare per evitare amare sorprese. Bonifico tra parenti, le regole Stando alle norme attuali sulle indagini finanziarie, spetta all’Agenzia delle Entrate vagliare nel dettaglio le transazioni bancarie sospette. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
