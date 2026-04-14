Lo scontro politico si intensifica dopo le dichiarazioni di un esponente di un partito ecologista, che ha rivolto un’accusa diretta alla premier. La vicenda riguarda le dichiarazioni di Donald Trump rivolte a Papa Leone XIV, e l’intervento ha suscitato reazioni nel panorama politico nazionale. La polemica si concentra sul ruolo della leader di governo nel commentare le affermazioni del ex presidente degli Stati Uniti.

Sale lo scontro politico dopo le parole di Angelo Bonelli, che chiama in causa direttamente Giorgia Meloni sul caso delle offese di Donald Trump contro Papa Leone XIV. Il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde accusa la presidente del Consiglio di aver mantenuto un atteggiamento troppo debole di fronte a quelle che definisce una “ blasfemia ” contro il Pontefice e contro il mondo cattolico. Nel mirino finiscono sia il messaggio con cui Meloni ha augurato buon viaggio al Papa per il suo viaggio apostolico in Africa, sia il mancato, secondo Bonelli, richiamo immediato e netto nei confronti della Casa Bianca. Nella sua nota, Bonelli usa toni durissimi e parla di un presidente americano “fuori controllo”, arrivando a evocare perfino la possibilità di una procedura negli Stati Uniti ai sensi del 25° emendamento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bonelli attacca Meloni dopo le frasi di Trump: “È imbarazzante”

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