Bologna in tre lavorano a parte mentre Skorupski…Ultimissime sugli infortunati in vista del ritorno contro l’Aston Villa

A pochi giorni dalla partita di Europa League contro l’Aston Villa, il Bologna ha alcuni giocatori che continuano ad allenarsi a parte a causa di problemi fisici. Tra questi, il portiere principale non è ancora stato confermato, mentre altri componenti della rosa stanno seguendo programmi di recupero specifici. La squadra si sta preparando con attenzione alla sfida, dopo aver ottenuto risultati positivi in campionato.

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