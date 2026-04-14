Binaghi | Malagò è simpatico Per fare le riforme servono gli antipatici

Durante un intervento pubblico, Binaghi ha commentato con sarcasmo la figura di Malagò, definendolo simpatico e scherzando sul fatto che per realizzare le riforme siano necessari anche figure meno amabili. La crisi istituzionale nel calcio italiano ha portato alla ribalta questa disputa, mentre Binaghi si è mantenuto in silenzio, senza approfondire ulteriori dettagli o dichiarazioni pubbliche.

Il presidente della Federtennis (Abodi lo elogia) si gode zitto zitto la crisi del pallone: "L'occasione per cambiare il calcio l'ha avuta otto anni fa. Se nel calcio deve farle lui le riforme mi viene da sorridere" Roma 01022024 - Il Presidente della Repubblica incontra la squadra di Coppa Davis foto Image Sport nella foto: Angelo Binaghi “Se le riforme le deve fare Malagò un po’ mi viene da sorridere”. Che è poi quel che Angelo Binaghi immaginiamo stia facendo da quando s’è aperta la crisi istituzionale del calcio italiano, pur restando in un diplomatico e misterioso silenzio. Il presidente della Federazione italiana tennis e padel ha sempre tenuto il calcio come stella polare del suo successo, per contrapposizione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Binaghi: “Malagò è simpatico. Per fare le riforme servono gli antipatici” Binaghi: "Malagò l'uomo delle riforme? Mi viene da sorridere"AGI - "L'occasione per cambiare strutturalmente il calcio italiano c'è stata otto anni fa, ma è stata persa proprio con Malagò'". L’Anm detta al governo le riforme da fareIl sindacato dei magistrati si dice disponibile al dialogo «evitando contrapposizioni frontali», ma intanto elenca le leggi di suo gradimento e...