Bergamo nell’ex casa del custode di Palazzo della Libertà la sede di Immaginare Orlando

A Bergamo, all’interno dell’ex casa del custode di Palazzo della Libertà, è stata aperta la sede di Immaginare Orlando. Il progetto di riqualificazione degli ambienti ha un valore di 800mila euro e è stato finanziato dalla Fondazione A. L’intervento ha riguardato la ristrutturazione dell’edificio e la creazione di uno spazio dedicato alle attività dell’associazione. La nuova sede è stata inaugurata nelle ultime settimane.

LA NOVITÀ. Un progetto di riqualificazione degli spazi da 800mila euro, finanziato dalla Fondazione A.J. Zaninoni. Il progetto, approvato dalla Giunta, prende vita grazie all’accordo con la Fondazione A.J. Zaninoni, che sosterrà i costi dell’intervento: un’operazione dal valore complessivo di 800mila euro. I lavori prevedono la realizzazione di nuovi uffici, servizi igienici, una biglietteria, un info point a servizio degli eventi ospitati del Palazzo. Gli ambienti saranno infatti utilizzati anche da Lab80, che gestisce la programmazione culturale dell’edificio. Il tutto prestando attenzione alla tutela del valore architettonico dell’edificio: il progetto ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, nell’ex casa del custode di Palazzo della Libertà la sede di Immaginare Orlando Trapani, Unicredit finanzia la ristrutturazione del palazzo ex sede della Banca d’ItaliaDiventerà una residenza turistica alberghiera con tutti i comfort propri della ricettività di alto livello. Palazzo civico: 'La reggia del sindaco' chiusa alle visite, "invece alla Casa bianca si può entrare nell'ufficio di Trump"Questa settimana un'interpellanza ha acceso un interrogativo su Palazzo civico, sulla stanza più importante del potere torinese, cioè quella del...