Beccato sotto casa della madre e portato in carcere
Un uomo è stato trovato sotto casa della madre, nonostante avesse un ordine di divieto di avvicinamento. La polizia lo ha arrestato e portato in carcere. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando gli agenti hanno individuato la persona in prossimità dell’abitazione. L’uomo era già sottoposto a restrizioni per motivi di sicurezza. È stato condotto in carcere e sarà ascoltato nelle prossime ore.
E' stato sorpreso sotto casa della madre nonostante il divieto di avvicinamento disposto dall'autorità giudiziaria. Questo il motivo per cui nel corso della notte, a Casaluce, i carabinieri della Compagnia di Aversa hanno arrestato un 45enne del posto. L’uomo è stato sorpreso nei pressi.🔗 Leggi su Casertanews.it
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