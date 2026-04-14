Beccato sotto casa della madre e portato in carcere

Un uomo è stato trovato sotto casa della madre, nonostante avesse un ordine di divieto di avvicinamento. La polizia lo ha arrestato e portato in carcere. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando gli agenti hanno individuato la persona in prossimità dell’abitazione. L’uomo era già sottoposto a restrizioni per motivi di sicurezza. È stato condotto in carcere e sarà ascoltato nelle prossime ore.