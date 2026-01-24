Torino oss abusa di una ragazza disabile | trovato a casa della fidanzata e portato in carcere

A Torino, la polizia ha arrestato un 65enne condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale. L’uomo è stato rintracciato presso l’abitazione della fidanzata e trasferito in carcere. L’intera vicenda riguarda un episodio di abuso nei confronti di una ragazza disabile, evidenziando l’importanza di intervenire per tutelare le vittime di reati di natura sessuale.

A Torino, nei giorni scorsi, gli agenti della polizia di Stato hanno rintracciato e portato in carcere un 65enne condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale. Per la questura, era un ricercato. "Lo abbiamo trovato a casa della compagna e, ultimate le formalità di rito, è stato portato.

