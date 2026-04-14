Beautiful anticipazioni al 25 aprile | il detective Baker inizia le indagini

Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 aprile. Anche Hollis muore per la stessa sostanza che ha stroncato Tom e la polizia indaga. Hope si confronta con Steffy sulla scelta di accettare il fidanzamento tra Thomas e Paris. Pur senza esserne felice, spiega di aver deciso di farsi da parte per il bene di Thomas e soprattutto di Douglas. L’idea che Thomas parta per l’Europa insieme a Paris e al bambino la addolora profondamente. Steffy comprende la sua sofferenza e la sprona a voltare pagina. Hope ammette di aver attraversato un periodo di forte conflitto interiore e lascia intuire che qualcosa in lei sia cambiato, senza però entrare nei dettagli, continuano le anticipazioni di Beautiful.🔗 Leggi su 2anews.it

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