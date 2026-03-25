Beautiful anticipazioni al 4 aprile | Thomas è prossimo alle nozze

Beautiful, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile. Thomas torna a casa per annunciare le sue prossime nozze con Paris. Hope (Annika Noelle) si dedica anima e corpo al lavoro alla Forrester Creations, tentando di colmare il vuoto lasciato da Thomas (Matthew Atkinson) e Douglas (Joseph Samiri). Brooke (Katherine Kelly Lang) la raggiunge e torna a metterla in guardia sui suoi sentimenti per Finn (Tanner Novlan), temendo che quell’attrazione possa avere conseguenze pericolose. Hope ribadisce che tra loro esiste solo un’amicizia sincera, che intende gestire con cautela, pur riconoscendo le qualità ideali dell’uomo, continuano le anticipazioni di Beautiful. 🔗 Leggi su 2anews.it

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