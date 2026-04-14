Bce e banche centrali Eurozona serve mercato unico con stesse garanzie depositi

Le banche centrali dell'area euro hanno annunciato l'intenzione di creare un mercato bancario unico che consenta a capitale e liquidità di circolare liberamente tra i paesi membri. L’obiettivo è garantire che tutti i depositi siano protetti con le stesse modalità, rafforzando così la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario europeo. Questa iniziativa mira a eliminare le differenze tra i sistemi nazionali e a promuovere una maggiore integrazione bancaria.

"Le banche centrali dell'area euro sono unite: il passo decisivo per rafforzare la competitività europea è un vero mercato bancario unico in cui capitale e liquidità possano muoversi oltre i confini e tutti i depositi siano protetti allo stesso modo". Lo dice il vicepresidente Bce Luis de Guindos nel comunicato sul rapporto dell'Eurosistema - Bce e tutte le banche centrali nazionali dell'Eurozona - sulla consultazione della Commissione Ue sulla competitività del settore bancario. "Mercati più integrati e più concorrenza transfrontaliera" aiutano economie di scala e diversificazione, dice la capa della Vigilanza Claudia Buch.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bce e banche centrali Eurozona, serve mercato unico con stesse garanzie depositi Un nuovo choc per le Banche centrali, ma Fed e Bce tengono i tassi stabiliQuesta settimana si riuniscono tutte le principali banche centrali: Federal Reserve, Bce, Bank of England, Bank of Japan e Swiss National Bank. Faro Bce sul credito privato. Europa a rischio contagio x.com Il gruppo guidato da Orcel avvia i primi passaggi autorizzativi in Germania e con la Bce. Tra i due istituti c’è forte complementarità - facebook.com facebook