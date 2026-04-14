La Banca Centrale Europea ha presentato cinque proposte alla Commissione europea con l’obiettivo di rendere il mercato bancario più integrato e competitivo. Le proposte riguardano diverse iniziative per migliorare la collaborazione tra le banche e rafforzare il settore finanziario nel suo insieme. La comunicazione ufficiale si concentra sull’implementazione di queste misure, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sugli effetti attesi.

La BCE ha presentato alla Commissione europea le sue proposte per contribuire, con tutto il settore bancario, a rafforzare la competitività europea e del settore bancario. Una risposta congiunta dell’Istituto di Francoforte e delle altre banche centrali europee alla consultazione pubblica lanciata da Bruxelles. Le proposte, prendendo atto che la regolamentazione macroprudenziale, lanciata all’indomani della crisi finanziaria, contribuisce a rafforzare la resilienza e la solidità delle banche senza ostacolarne l’efficienza e la capacità di erogare prestiti, hanno come obiettivo il completamento dell’unione bancaria mediante la garanzia unica sui depositi e l’unione di risparmi ed investimenti oltre ad una maggiore concorrenza transfrontaliera fra e banche.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - BCE avanza 5 proposte per un mercato bancario più integrato e competitivo

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