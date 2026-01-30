Diego Rossi torna a Forlì con un sorriso sulle labbra, ma non senza qualche delusione. Dopo aver passato una stagione in serie D, sperava in un debutto diverso, più importante. Invece, il suo ritorno si trova a confrontarsi con un campionato più difficile e competitivo, che richiede ancora più impegno. Rossi dice di aver vissuto un’esperienza intensa, e ora vuole dimostrare di valere in questa categoria più alta.

Diego Rossi aveva sognato un debutto diverso per il suo ritorno a Forlì, dopo la proficua parentesi in serie D nella stagione 2023-24. E invece il 20enne terzino sinistro riminese, giunto a titolo definitivo dal Cesena a gennaio e subentrato nel secondo tempo della trasferta di Gubbio, si è dovuto arrendere all’evidenza di una squadra in crisi nerissima (5 punti nelle ultime 11) che al ‘Barbetti’ ha dovuto raccogliere i cocci dell’ennesimo affronto: 2-0. "Ho ritrovato un ambiente totalmente diverso, in termini di categoria e compagni di squadra, ma un gruppo positivo e propositivo che mi ha accolto bene e ha voglia di uscire quanto prima da questo momentaccio", scandisce Rossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, è un Rossi cresciuto: "Vengo dal girone più competitivo"

