Basta emergenze | la proposta di Reggio Protagonista per un piano straordinario sulle scuole

Dopo il crollo del controsoffitto in una scuola primaria di Pellaro, il coordinatore della lista civica Reggio Protagonista ha annunciato una proposta per un piano straordinario dedicato alle scuole. La questione è stata portata all’attenzione pubblica, mentre si cercano soluzioni urgenti per garantire la sicurezza degli edifici scolastici. La questione si inserisce in un quadro di interventi necessari per affrontare le criticità degli istituti scolastici della zona.

In merito al recente episodio del crollo del controsoffitto in una scuola primaria di Pellaro, interviene il promotore e coordinatore della lista civica Reggio Protagonista, il prof. Simone Antonio Veronese che con chiarezza dice: “Queste non sono battaglie di oggi. Sono anni che denunciamo lo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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