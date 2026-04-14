Basilicata in fuga | la CGIL attacca il governo Bardi sul lavoro

Il segretario generale della CGIL Basilicata ha criticato duramente il governo regionale, affermando che la gestione non riesce a contrastare l’emigrazione dei lavoratori e l’aumento della precarietà sociale. La questione riguarda il bisogno di interventi efficaci per arginare la fuga di lavoratori dalla regione e migliorare le condizioni occupazionali. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni tra sindacato e amministrazione locale.

Il segretario generale della CGIL Basilicata, Fernando Mega, ha lanciato un attacco frontale contro l’attuale amministrazione regionale, denunciando una gestione che non riesce a frenare l’emigrazione dei lavoratori e la crescente precarietà sociale. La critica si concentra sulla mancanza di una visione strategica per il territorio, culminando nella richiesta di spostare le decisioni cruciali su scala locale verso i tavoli ministeriali nazionali. L’allarme sindacale sulla crisi occupazionale e demografica. Secondo quanto evidenziato da Fernando Mega, la realtà lucana è caratterizzata da un progressivo impoverimento della popolazione e da una fuga costante di giovani verso altre destinazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata in fuga: la CGIL attacca il governo Bardi sul lavoro Basilicata, il centrodestra blindata: Bardi resta al comandoI leader dei gruppi consiliari della coalizione di centrodestra in Basilicata hanno manifestato la loro totale fiducia e un appoggio deciso verso il... Basilicata, frane e allagamenti: Bardi chiede lo stato di emergenza nazionaleL’ondata di maltempo che ha colpito la Basilicata negli ultimi giorni ha lasciato dietro di sé una situazione definita dalle istituzioni regionali... La Regione Basilicata ha dato il via libera al progetto di mega eolico tra Vietri di Potenza e Savoia di Lucaniam con opere anche sui territori di Picerno e Tito. Ma in particolare dove A ridosso delle cascate del Vallone del Tuorno e del Bosco Luceto, in - facebook.com facebook Rassegna Stampa dei quotidiani di Puglia e Basilicata di Martedì 14 Aprile 2026, a cura di Michele Mitarotondo x.com