Baseball successo di prestigio per l’Italia contro l’Olanda in amichevole

L’Italia di baseball ha ottenuto una vittoria significativa contro l’Olanda in un’amichevole disputata al Terry Park Ballfield di Fort Myers, in Florida. Questa partita rappresenta l’ultimo test per la squadra prima di spostarsi a Phoenix, dove alcuni giocatori si uniranno al gruppo in vista del World Baseball Classic. La sfida si è conclusa con un risultato importante per gli azzurri.

Ultimo test in Florida, e precisamente al Terry ParkBallfield di Fort Myers, per l’Italia prima del trasferimento di parte del roster a Phoenix per unirsi al blocco del World Baseball Classic. 5-4 per gli azzurri nel confronto con l’altra grande scuola di baseball europea, quella dei Paesi Bassi. L’Italia, partita con Berti (2B) Lasaracina (DH), Martini (3B), Angioi (SS), Guevara (CF), Annunziata (C), Fabrizio (1B), Batista (RF), Paolini (DH) e Agretti (RF), ha visto partire Claudio Scotti sul monte: si sono succeduti sullo stesso Fandino, Sireus, Palumbo, Quattrini e Bocchi. I Paesi Bassi hanno “preso in prestito” dall’Italia gli esterni destro e sinistro Morresi e Zazza nel lineup difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

