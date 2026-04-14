Bankitalia anche a gennaio sale la spesa dei turisti stranieri
A gennaio, anche quest'anno, si registra un aumento della spesa dei turisti stranieri in Italia, proseguendo la tendenza avviata nel 2025. I dati ufficiali indicano che le entrate derivanti dal turismo internazionale continuano a crescere rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita si inserisce in un quadro di recupero e consolidamento del settore turistico nel Paese, con numeri che testimoniano una ripresa costante.
Prosegue, anche a gennaio, la crescita della spesa dei turisti stranieri in Italia dopo un 2025 positivo. Secondo le tabelle della Banca d'Italia è risultata pari a 3,01 miliardi di euro contro i 2,9 dello stesso mese del 2025 (+3,8%) a fronte dei 2,6 miliardi (+1,2%) spesi dai viaggiatori italiani oltre confine con un saldo positivo quindi di 399 milioni. Per il 2025 l' avanzo della bilancia turistica è stato marginalmente rivisto al ribasso rispetto ai dati diffusi nei giorni scorsi, risultando pari a 22,7 miliardi (1,0 per cento del Pil) nel complesso dell'anno.🔗 Leggi su Lanazione.it
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