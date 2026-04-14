Le banche centrali dell’area euro hanno annunciato un piano volto a creare un mercato bancario unico, con l’obiettivo di facilitare il movimento di capitali e liquidità tra i vari Paesi membri. Il progetto prevede l’adozione di depositi protetti ovunque, eliminando le barriere tra le nazioni dell’Eurozona. Questa iniziativa mira a rendere più fluida e integrata la rete bancaria dell’area euro, senza yet specificare tempistiche o dettagli operativi.

Le banche centrali dell’area euro hanno lanciato una chiamata per la creazione di un mercato bancario unico, puntando a una circolazione senza ostacoli di capitali e liquidità tra i diversi Stati membri. La proposta, emersa dal rapporto dell’Eurosistema sulla competitività del comparto finanziario commissionato dalla Commissione UE, mira a superare la frammentazione attuale attraverso garanzie uniformi sui depositi e una riduzione delle barriere che frenano l’integrazione transfrontaliera. Il vicepresidente della BCE, de Guindos, ha sottolineato come la forza del sistema europeo dipenda dalla capacità di far muovere le risorse oltre i confini nazionali, garantendo al contempo che ogni risparmio sia protetto in modo identico in tutta l’unione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banche UE: piano per un mercato unico e depositi protetti ovunque

Bce e banche centrali Eurozona, serve mercato unico con stesse garanzie depositi"Le banche centrali dell'area euro sono unite: il passo decisivo per rafforzare la competitività europea è un vero mercato bancario unico in cui...