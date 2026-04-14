A Aversa, lungo via Nobel, si sono registrate diverse situazioni di parcheggio irregolare, con veicoli posizionati sui marciapiedi. La via, recentemente riaperta dopo lavori di restyling, ha visto aumentare questa pratica non autorizzata. Le forze dell’ordine sono state invitate a effettuare controlli a campione per verificare le modalità di sosta e garantire il rispetto delle norme vigenti. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti.

Se da un lato la riapertura di via Nobel, ancora interessata da interventi di restyling, ha contribuito ad alleggerire la viabilità ad Aversa, dall’altro ha favorito il fenomeno del parcheggio selvaggio. Ogni giorno, infatti, numerosi veicoli sostano lungo i marciapiedi, riqualificati nelle scorse settimane, complice l’assenza di un’area parcheggio - ancora da realizzare - e di stalli dedicati. Si arriva a parcheggiare perfino dinanzi alla caserma della Guardia di Finanza. A incidere è anche la mancanza di segnaletica verticale: lungo via Nobel non sono presenti segnali di divieto di sosta. "Comprendiamo che il comando dei vigili urbani sia...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, parcheggio selvaggio in via Nobel: “Veicoli sui marciapiedi. Si facciano controlli a campione”

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