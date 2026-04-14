Avellino allarme in via Soldi | soccorsi rapidi per una donna

Nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile 2026, via Soldi ad Avellino è stata teatro di un intervento di emergenza riguardante una donna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza immediata. La strada si è riempita di mezzi di soccorso, mentre le forze dell'ordine hanno delimitato l’area. La situazione ha attirato l’attenzione dei passanti, che si sono fermati a osservare quanto stava accadendo.

Un timore che ha scosso la tranquillità di via Serafino Soldi ad Avellino nel tardo pomeriggio di questo martedì 14 aprile 2026. Intorno alle ore 18:00, l’impossibilità di stabilire un contatto con una donna all’interno della sua abitazione ha spinto i vicini a richiedere un intervento immediato, innescando il movimento dei mezzi di soccorso nel cuore del capoluogo irpino. Reazione rapida dei soccorsi in via Serafino Soldi. Non appena la segnalazione è giunta alle centrali operative, i Vigili del Fuoco e le squadre del 118 si sono precipitati all’indirizzo indicato per verificare lo stato di salute della residente. L’allerta, alimentata dal silenzio prolungato della donna, ha inizialmente generato preoccupazione tra chi viveva nelle immediate vicinanze, vedendo la strada occupata dalle sirene dei mezzi di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino, allarme in via Soldi: soccorsi rapidi per una donna Incidente SP66: 20enne ferita, soccorsi rapidi a ReggioNelle prime ore del mattino di venerdì 13 marzo 2026, la strada provinciale 66 che collega Arceto e Casalgrande è stata teatro di un sinistro... Montalcino: 4 feriti da cavallo, soccorsi rapidi e due ospedaliNel pomeriggio di giovedì 2 aprile 2026, il territorio di Montalcino ha vissuto un’ora di tensione.