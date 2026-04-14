Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono tornati in televisione con la nuova stagione di

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono tornati a farci ridere con Avanti un altro!: dopo un’ottima prima puntata, seguita da quasi 3 milioni di telespettatori, siamo tornati nello studio per osservare la fila dei concorrenti che cercano di conquistare il montepremi, come il concorrente Luigi, che ha cercato di rispondere alle domande di Bonolis. Avanti un altro, l’imbarazzo di Paolo Bonolis. Luigi non ha risposto nel modo corretto alla prima domanda sugli “animali che si amano”. Ma la seconda è stata, di fatto, ancora peggio, considerando che ha messo in imbarazzo Paolo Bonolis: “Ma perché facciamo queste domande?”. Sì, la risposta ovvia è che non le fa nessuno.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Avanti un altro, Paolo Bonolis in imbarazzo: “Perché facciamo queste domande?”

Paolo Bonolis racconta l'amore #shorts

Torna ‘Avanti un altro!’ con Paolo Bonolis, tutte le novità(Adnkronos) – Da oggi lunedì 13 aprile su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.

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