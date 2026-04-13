Torna ‘Avanti un altro!’ con Paolo Bonolis tutte le novità

Da oggi, lunedì 13 aprile, il quiz televisivo ‘Avanti un altro!’ torna su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis. La trasmissione andrà in onda dal lunedì alla domenica alle ore 18. La nuova stagione prevede diverse novità che saranno trasmesse ogni giorno. La ripresa delle puntate segue una pausa precedente e la programmazione si mantiene a orari fissi nella fascia pomeridiana.

(Adnkronos) – Da oggi lunedì 13 aprile su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, torna con puntate inedite 'Avanti un altro!'. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv. Come da tradizione, un’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Nel surreale “salottino” tornano alcuni dei personaggi più amati dal pubblico: la regina del web Laura Cremaschi, lo iettatore Franco Pistoni, la Bonas Paola Caruso, insieme agli storici XXXL, al Coreografo e al Brasile.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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