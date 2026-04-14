Auto ferma all’alba nel Comasco poi il controllo | cosa c’era dentro oltre alla droga sintetica

All’alba, un’auto ferma nel Comasco con tre persone a bordo ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Quando gli agenti hanno deciso di procedere al controllo, hanno trovato sostanze stupefacenti sintetiche all’interno del veicolo. L’intervento si è concluso con una denuncia e due segnalazioni legate al possesso di droga. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli delle sostanze o sui motivi che hanno insospettito gli agenti.

Auto ferma all’alba, tre persone a bordo e un atteggiamento che non convince. È da qui che parte il controllo della polizia di Stato di Como, sfociato in una denuncia e in due segnalazioni per droga.Succede nelle prime ore di oggi a Fino Mornasco, in piazza Odescalchi, durante un servizio di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notte violenta nel Comasco: aggressione a Turate, poi accoltellamento all’alba a ComoNotte e prime ore del mattino segnate dalla violenza nel Comasco, con due interventi distinti tra Turate e Como nel giro di poche ore.