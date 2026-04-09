Dombrovskis economia a rischio stagflazione impatto crisi fino a 0,4%

Il vicepresidente della Commissione europea ha dichiarato che l’economia rischia di entrare in stagflazione, con un possibile impatto della crisi fino allo 0,4%. Ha aggiunto che la recente tregua ha portato una de-escalation, ma le previsioni a lungo termine continuano a essere segnate da molte incertezze. La situazione economica rimane pendente da vari fattori ancora poco prevedibili.

La tregua "porta una necessaria de-escalation". "Ma le prospettive di lungo periodo restano oscurate da una profonda incertezza. L'economia europea rimane quindi esposta al rischio di uno shock stagflazionistico: una situazione in cui una crescita più lenta coincide con un'inflazione più elevata. L'analisi condotta dalla Commissione ha rilevato che la crescita dell'Ue quest'anno potrebbe essere inferiore dello 0,2-0,4%" "nello scenario di una perturbazione di breve durata". Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia Valdis Dombrovskis al Pe. Con una crisi più lunga "la crescita potrebbe quindi essere inferiore dello 0,4-0,6%". 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Boomerang Trump sull’economia mondiale: rischio stagflazione più vicino. Krugman: “Scomode analogie con il 1973” Leggi anche: Caro benzina e crisi energetica: l’impatto su territorio ed economia Temi più discussi: La Ue che paga il conto della guerra: Così rischiamo la stagflazione; Europa, incubo austerity: dai carburanti ai fertilizzanti, cresce il rischio di razionamenti; Ue, Patto di Stabilità: sospensione solo con grave recessione, non è lo scenario di oggi; RISCHIO STAGFLAZIONE | Cambi il Patto di stabilità, l'Ue investa sull'autonomia energetica. Dombrovskis, economia a rischio stagflazione, impatto crisi fino a 0,4%La tregua porta una necessaria de-escalation. Ma le prospettive di lungo periodo restano oscurate da una profonda incertezza. (ANSA) ... ansa.it Guerra in Medio Oriente, Dombrovskis all'Eurogruppo: siamo a rischio di uno shock stagflazionisticoIl Commissario europeo per l'Economia Valdis Dombrovskis ha lanciato un avvertimento esplicito ai ministri delle Finanze dell'area euro riuniti ... teleborsa.it La Ue che paga il conto della guerra: «Così rischiamo la stagflazione» Dombrovskis suona l’allarme, rischia l’economia e la transizione energetica Anna Maria Merlo x.com