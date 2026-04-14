Attori e set cinematografici tra i vicoli del centro storico | via alle riprese per la serie tv Dig

Da mercoledì 15 aprile a martedì 21 aprile, il centro storico di Carovigno sarà interessato dalle riprese della serie tv

CAROVIGNO - Da domani, mercoledì 15 aprile, fino a martedì 21 aprile, il centro storico di Carovigno si trasformerà in un vero e proprio set cinematografico per le riprese della serie tv "Dig", prodotta dalla 360 Degrees Film. La notizia, che sta già facendo parlare l'intera comunità, arriva.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Nei vicoli nascosti del centro storico di Forlì: tre camminate tra storia urbana e memoriaTre passeggiate culturali per riscoprire la città, i suoi angoli meno noti e una parte importante della sua storia sociale.

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Temi più discussi: Allumiere diventa set cinematografico; Gli attori Giusy Cataldo e Luigi Petrucci allo Studio Jobel per l’Open Day Cinema; Mercogliano diventa set di un corto. Cercasi attori bambini e la giovane co-protagonista; Il film di Elden Ring avrebbe aggiunto Nick Offerman al cast e l'uscita non sarebbe troppo lontana.

Allumiere diventa set cinematograficoLe vie del paese accoglieranno troupe, attori e tecnici impegnati nelle riprese del film Santo Subito, dedicato alla figura di Papa Giovanni Paolo II. Il borgo collinare da oggi si trasformerà in un ... civonline.it

Attori e riprese durante il raffreddore: come salvare la voceIl set cinematografico non si ferma per un raffreddore o un mal di gola. Per gli attori, la voce è uno strumento di lavoro proprio come i muscoli lo sono per gli atleti. Anche un leggero raffreddore p ... siracusanews.it

Ci sono attori che recitano. E poi ci sono quelli che diventano casa. Antonello Fassari non era solo un volto de i Cesaroni. Era il pilastro silenzioso, il cuore ruvido ma caldo, quello che magari non faceva il discorso più lungo… ma diceva sempre la cosa giusta. - facebook.com facebook

Fine di attori, sceneggiatori, registi, datori luce, fonici, truccatori, parrucchieri, costumisti, postproduttori, montatori. Una nuova filiera in cui guadagnano solo un creativo e l'eventuale cliente finale. Sembra tutto figo perchè ancora non ha scalzato il vostro di lavo x.com