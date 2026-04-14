Assunzioni in Lombardia pronti 56mila euro a fondo perduto per ogni nuovo contratto | il piano

In Lombardia, è stato approvato un nuovo piano che prevede un finanziamento di 56.000 euro a fondo perduto per ogni nuovo contratto di assunzione di personale altamente qualificato. La Regione ha destinato 7 milioni di euro a un progetto chiamato “Talenti – Trasferimento delle conoscenze”, con l’obiettivo di favorire il collegamento tra il mondo accademico e quello produttivo. La misura mira a incentivare le assunzioni di figure specializzate in diversi settori.

Un ponte d'oro per collegare il mondo accademico a quello produttivo. Regione Lombardia ha dato il via libera a “Talenti – Trasferimento delle conoscenze”, una nuova iniziativa strategica che mette sul piatto 7 milioni di euro per favorire l'ingresso di personale altamente qualificato all'interno.🔗 Leggi su Milanotoday.it Riqualificazione di via al Molo: in arrivo 134 mila euro a fondo perdutoIl comune di Bosisio Parini ha ottenuto il finanziamento del bando Gal 2025 per riqualificare un collegamento strategico tra il centro storico e il... Parco Cilento: 300 botteghe salvate con 5.000 euro a fondo perdutoIl Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha appena dato il via libera a una graduatoria provvisoria che sta per trasformare la vita...