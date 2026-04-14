Assegno di inclusione | lavorazioni nella notte soldi in arrivo entro la settimana

In queste ore sono state registrate nuove lavorazioni nei sistemi dell’INPS, spesso aggiornate durante la notte. Questi interventi indicano che i pagamenti dell’assegno di inclusione potrebbero essere effettuati entro la fine della settimana. La situazione sembra ormai sbloccata per molti beneficiari, che attendono da tempo il trasferimento delle somme. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato l’effettivo inizio delle erogazioni.

Si sblocca la situazione per molti beneficiari dell’assegno di inclusione. Nelle ultime ore, infatti, sono comparse nuove lavorazioni nei sistemi INPS, spesso aggiornate durante la notte, segnale che anticipa l’arrivo dei pagamenti entro la settimana. Quando nel sistema INPS compaiono le lavorazioni, significa che la pratica è entrata nella fase finale prima dell’accredito. Si tratta di un passaggio tecnico, ma molto rilevante: è infatti il momento in cui vengono elaborati i dati e predisposti i pagamenti. Non è raro che questi aggiornamenti avvengano nelle ore notturne. I sistemi informatici dell’Istituto, infatti, effettuano elaborazioni massive proprio durante la notte, per poi rendere visibili gli aggiornamenti agli utenti il giorno successivo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Assegno di inclusione, in arrivo nuove ricariche: pagamenti per arretrati e rinnoviPer molti beneficiari dell’Assegno di inclusione potrebbero arrivare a breve nuovi accrediti.

ASSEGNO DI INCLUSIONE: PAGAMENTI DI MARZO 2026 ARRETRATI E RINNOVI

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