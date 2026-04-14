Pagamenti INPS in arrivo entro il 17 aprile | assegno di inclusione bonus e ricariche

Entro il 17 aprile sono previsti i pagamenti dell’INPS destinati a milioni di italiani. La settimana include accrediti relativi all’assegno di inclusione, ai bonus e alle ricariche collegati a varie prestazioni sociali. La finestra temporale copre dall’inizio della seconda metà di aprile fino alla sua conclusione e interessa diverse tipologie di sostegni economici.

Settimana decisiva per milioni di italiani in attesa dei pagamenti INPS. Tra metà e fine aprile si concentra infatti una nuova finestra di accrediti che riguarda diverse prestazioni economiche, tra cui l’assegno di inclusione, il supporto per la formazione e il lavoro e altri bonus collegati. Secondo le informazioni disponibili e le tempistiche già adottate nei mesi precedenti, i pagamenti arriveranno entro il 17 aprile, con lavorazioni già avviate in molti casi. Un segnale importante che anticipa l’effettiva disposizione dei bonifici. Per quanto riguarda l’assegno di inclusione, il calendario segue uno schema ormai consolidato. I nuovi beneficiari o coloro che attendono eventuali arretrati ricevono generalmente il pagamento intorno alla metà del mese, mentre per chi già percepisce la misura la ricarica arriva verso fine mese.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Pagamenti INPS in arrivo entro il 17 aprile: assegno di inclusione, bonus e ricariche INPS, bonus 500 euro in arrivo per chi non ha l’assegno di inclusione: pagamenti a marzoArrivano novità importanti per chi attende il bonus da 500 euro erogato dall’INPS, legato al Supporto per la Formazione e il Lavoro. Assegno di inclusione, in arrivo nuove ricariche: pagamenti per arretrati e rinnoviPer molti beneficiari dell’Assegno di inclusione potrebbero arrivare a breve nuovi accrediti. PAGAMENTI INPS GENNAIO 2026 le date UFFICIALI per TUTTI Date ufficiali per i pagamenti dell’ assegno unico universale #INPS #aprile #bonus #Pagamento #auu - facebook.com facebook