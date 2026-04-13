Ascolti TV 13 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel relativi alla prima serata del 13 aprile 2026 sono stati pubblicati e riguardano le percentuali di share e il numero di spettatori di vari programmi trasmessi. I dati forniscono un quadro chiaro delle preferenze degli spettatori durante quella fascia oraria, indicando quale trasmissione ha registrato i numeri più elevati. Queste informazioni vengono aggiornate ogni mattina per offrire un quadro dettagliato dell’audience televisiva di quella sera.

Ascolti TV 13 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di lunedì 13 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 13 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serata Ascolti TV 13 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 13 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 13 Febbraio 2026. Ascolti TV 13 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 14 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 14 Marzo 2026.