In una vicenda che ha scosso il mondo delle forze dell'ordine, la procura di Firenze ha avanzato richieste di condanna contro sette imputati, tra cui un ex questore. La richiesta di pena si riferisce alla morte di un artificiere avvenuta in una caserma della città. La discussione si concentra sulle responsabilità relative all’incidente e alle procedure adottate in quella circostanza. La decisione spetta ora al giudice, che dovrà valutare le prove presentate in aula.

La pm Christine von Borries ha inoltre chiesto condanne comprese tra 2 anni 6 mesi, e 3 anni 6 mesi per gli altri sei imputati, tra funzionari e artificieri della polizia. In base a quanto ricostruito dalle indagini, l’esplosione nella quale morì Politi si sarebbe verificata a causa dell’accumulo irregolare di materiale esplodente in una stanza, che sarebbe dovuta servire da spogliatoio, al primo piano della caserma Fadini. L’artificiere si sarebbe trovato nella stanza a operare con una smerigliatrice, il cui utilizzo provocò scintille che innescarono il materiale esplodente. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Artificiere morto in caserma a Firenze: pm chiede 7 condanne, anche per l’ex questore Intini

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