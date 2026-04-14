Artemis II il giallo della funivia al lancio | ecco cosa è successo davvero

Negli ultimi giorni sono circolate numerose immagini su Facebook che mostrano delle funivie che si dividono dalla rampa di lancio della missione Artemis II. Le foto hanno generato molte discussioni online, alimentando dubbi e supposizioni tra gli utenti. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli ufficiali per spiegare cosa sia realmente accaduto durante il lancio della missione.

Diverse condivisioni Facebook mostrano quel che sembrano delle funivie che si separano dalla rampa di lancio della missione Artemis II durante il lancio. Dunque dovrebbero dimostrare che si è trattato di una messa in scena. I quattro astronauti non sarebbero mai realmente partiti per la Luna. Ebbene, quel che si vede è realmente un sistema di emergenza su funivia, ma non c’è nessun complotto, vediamo perché. Per chi ha fretta:. Sui social circolano clip che mostrano una “funivia” allontanarsi dal razzo Artemis II durante il decollo. Per i complottisti è la prova che la missione è un fake e che gli astronauti sono scesi prima della partenza.. Quella che si vede è l’Artemis Emergency Egress System, un sistema di evacuazione rapida progettato dalla NASA per mettere in salvo l’equipaggio in caso di imminente esplosione sulla rampa.🔗 Leggi su Open.online L'aereo spia Usa Rat55 comparso durante il lancio di Artemis II: cosa sappiamoIl misterioso aereo radar è ricomparso nei cieli della Florida mentre la Nasa lanciava Artemis II nello spazio: così il Rat55 ha spiato il razzo... Artemis II NASA verso la Luna: il lancio in diretta e fasi della missione (orari italiani)Artemis II della NASA segna il ritorno degli astronauti verso la Luna con la prima missione con equipaggio del programma Artemis: il lancio e le fasi...