Arrestato ladro seriale dei furgoni dei fattorini | i furti durante le consegne

Una persona è stata fermata dalla polizia con l’accusa di aver rubato ripetutamente dai furgoni dei fattorini impegnati nelle consegne a Viterbo negli ultimi anni. Gli investigatori hanno identificato l’individuo come il responsabile di numerosi furti avvenuti durante le operazioni di consegna, e l’arresto è stato effettuato nelle ultime ore. La vicenda riguarda un sospettato che avrebbe agito più volte nel corso del tempo, coinvolgendo diversi veicoli.

La polizia ha arrestato un ladro seriale ritenuto aver messo a segno, negli anni, furti ai danni dei furgoni dei fattorini impegnati nelle consegne a Viterbo. Nel mirino dell'uomo, solitamente, cellulari, borselli e quanto di valore lasciato anche solo momentaneamente incustodito all'interno dei.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Cinque furti in due settimane: smascherato il ladro seriale dei negozi brianzoli Temi più discussi: Il ladro seriale dei Castelli incastrato da una fototessera smarrita dopo un furto; Ladro seriale ricercato La Mobile lo arresta; Seregno, arrestato il ladro seriale dei negozi: nove colpi messi a segno; Spacca i vetri delle auto con un tombino e scappa indossando la giacca appena rubata. Seregno, arrestato il ladro seriale dei negozi: nove colpi messi a segnoSEREGNO - I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato un uomo di 41 anni, originario di Ravenna e senza fissa dimora, ritenuto ... monzaindiretta.it FURTI IN DIRETTA, LADRO D’AUTO SERIALE ARRESTATO GRAZIE AI CITTADININel video l’intervista a Michele Cavaliere, Comitato Modena Merita di Più Da diversi giorni i residenti di Crocetta e Torrenova segnalavano furti e spaccate ai danni delle vetture in sosta, condivid ... tvqui.it Misterbianco, sorpreso a rubare cavi in rame in una centrale idrica: arrestato 33enne #Cronaca #arresto #centrale #furto #Ladro #misterbianco #rame - facebook.com facebook