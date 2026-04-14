Arrampicata Trial Lead ad Arco il 18 e 19 aprile | selezione per la Nazionale al Centro Tecnico Federale

Il prossimo 18 e 19 aprile, al Centro Tecnico Federale di Arco, si terrà una prova di selezione per la squadra nazionale di arrampicata nella disciplina Lead. L’evento rappresenta un momento importante per individuare i migliori atleti che potranno rappresentare il paese nelle competizioni internazionali. La manifestazione coinvolge i concorrenti che si sfideranno su percorsi studiati appositamente per valutare le loro capacità tecniche e fisiche.

Prosegue il percorso di avvicinamento agli impegni internazionali della Nazionale italiana di arrampicata sportiva. Il 18 e 19 aprile, presso il Centro Tecnico Federale di Arco, si terrà il Trial di selezione per la Nazionale Lead, appuntamento cruciale per lo staff tecnico federale nella costruzione e nel consolidamento della squadra in vista del calendario internazionale 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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