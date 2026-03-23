Arrampicata sportiva trial di selezione per la Nazionale Boulder ad Arco | appuntamento il 28 e 29 marzo

Al Centro Tecnico Federale si valutano gli atleti in vista del calendario internazionale 2026. Lo staff osserverà capacità tecniche, fisiche e mentali su tracciature specifiche in contesto competitivo Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di arrampicata sportiva. Il prossimo appuntamento è fissato per il 28 e 29 marzo ad Arco, dove il Centro Tecnico Federale ospiterà il trial di selezione per il comparto Boulder: un momento chiave nel percorso di costruzione della squadra nazionale in vista dei prossimi impegni internazionali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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