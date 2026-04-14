Arezzo traffìo bloccato | prima passano i rospi poi forse anche l’aretini

Arezzo si trova di nuovo nel caos a causa di un incidente che ha provocato un blocco del traffico. La situazione si è aggravata con l’arrivo di numerosi rospi che attraversano le strade, creando ulteriori difficoltà per i veicoli in transito. La presenza dei rospi ha causato lunghe attese e disagi per i residenti, mentre le autorità sono impegnate a gestire la situazione e ripristinare la circolazione normale.

Arezzo – Oh ragazzi, qui s’è toccato il fondo. o meglio il fosso: quest’anno un gli è scappato nemmeno il rospo più tonto. Tutti presi, accompagnati e messi a destino come figlioli alla gita scolastica. È finita la famosa operazione “Bufo Bufo” (che pare una parolaccia ma invece è roba seria davvero), e il conto è da capogiro: più di 1200 rospi salvati. Mille e rotti, tra maschi, femmine e coppiette. che pare quasi una sagra. Più precisamente 1251, ma un si sta a guardre il capello. o la verruca. Di notte, mentre il resto della popolazione ronfa o smadonna davanti alla televisione, questi santi subito vanno a giro per le strade con la pila in mano a raccattà rospi.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, traffìo bloccato: prima passano i rospi, poi forse anche l’aretini Amichevole con beffa. I Titani prima passano, poi cedono alle Isole FaroeSan Marino 1 Isole Faroe 2 SAN MARINO (4-3-1-2): Colombo; Fabbri (25’ st Giocondi), Cevoli (14’ st G. Maledetti uomini, ovvero sette padri in sette anni. Prima o poi passanoUn libro che tiene insieme il lato comico e la cupezza di un bambino inseguito a sette anni dal finto padre ubriaco che gli fa sanguinare la faccia. ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 13.4.26 In Studio: Marco Capulli SOMMARIO - Furto ad altra azienda orafa di Ponticino sventato dall'allarme: Mercoledì tavolo in prefettura per il protrarsi di assalti ad aziende del comparto. - Vescovo manifesta vicinanza al Pap - facebook.com facebook Ionita dominatore, è tornato il vero Arezzo. Due giornate per il sogno della serie B x.com