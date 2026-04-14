' Architetture sonore | l' acustica come bene culturale immateriale' in programma una conferenza

Mercoledì 15 alle 16, nel Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, si terrà una conferenza intitolata

Nel Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, mercoledì 15 alle 16, si parlerà di acustica in relazione alla musica dal vivo, con l'evento 'Architetture sonore: l'acustica come bene culturale immateriale'. L'argomento è proposto dai Caschi Blu della Cultura in collaborazione con il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il complesso bandistico 'Città di San Severo' è bene immateriale culturale puglieseCon determinazione del 27 gennaio scorso il dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha inserito il complesso...